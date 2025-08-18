16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Отрадного во время пьяной ссоры убил друга табуреткой Тольяттинец потерял более 50 тыс. руб., пытаясь купить штроборез в Интернете Новокуйбышевец в подвале многоквартирного дома разбил огород, где выращивал коноплю Самарчанка потеряла 3,2 млн руб. при покупке автомобиля для мужа-вахтовика В Самаре поджигателя вертолета приговорили к 12 годам

Преступления Происшествия

Житель Отрадного во время пьяной ссоры убил друга табуреткой

ОТРАДНЫЙ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Отрадном полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В начале августа в одной из квартир многоквартирного дома в Отрадном правоохранители обнаружили труп мужчины. В доме также находилась 79-летняя собственница квартиры — мать 56-летнего погибшего.

Женщина пояснила, что пришла к сыну в гости, обнаружила тело и вызвала сотрудников экстренных служб. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила не от естественных причин.

Полиция выяснила, что к причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, причастен знакомый погибшего — ранее судимый 44-летний безработный мужчина. 

Его задержали, и тот рассказал, что дружил с погибшим. Приятели встретились, чтобы выпить. Неожиданно вспыхнул конфликт. Подозреваемый, не сдержав эмоций, схватил табуретку и несколько раз ударил оппонента по голове. Однако, как он пояснил, после этого они помирились и продолжили выпивать. Со слов мужчины, когда он уходил из квартиры, знакомый проводил его и закрыл дверь.

Подозреваемого сотрудники полиции доставили в Следственное управление СК России по Самарской области для проведения следственных действий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31