Житель Отрадного во время пьяной ссоры убил друга табуреткой

В Отрадном полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале августа в одной из квартир многоквартирного дома в Отрадном правоохранители обнаружили труп мужчины. В доме также находилась 79-летняя собственница квартиры — мать 56-летнего погибшего.

Женщина пояснила, что пришла к сыну в гости, обнаружила тело и вызвала сотрудников экстренных служб. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила не от естественных причин.

Полиция выяснила, что к причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, причастен знакомый погибшего — ранее судимый 44-летний безработный мужчина.

Его задержали, и тот рассказал, что дружил с погибшим. Приятели встретились, чтобы выпить. Неожиданно вспыхнул конфликт. Подозреваемый, не сдержав эмоций, схватил табуретку и несколько раз ударил оппонента по голове. Однако, как он пояснил, после этого они помирились и продолжили выпивать. Со слов мужчины, когда он уходил из квартиры, знакомый проводил его и закрыл дверь.

Подозреваемого сотрудники полиции доставили в Следственное управление СК России по Самарской области для проведения следственных действий.