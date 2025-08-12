Мошенники похитили у 18-летней жительницы Самары свыше 100 тыс. рублей

В полицию Самары обратилась 18-летняя местная жительница с жалобой на мошенников - те похитили у нее 105 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Девушке позвонил неизвестный под видом сотрудника социальной службы. Он убедил ее проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. Для сохранности средств необходимо было срочно перевести их на "безопасный счет".
Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника, после чего неизвестные перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.
