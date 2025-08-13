16+
В Камышлинском районе пьяный мужчина угнал грузовик у собутыльника

КАМЫШЛА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В конце июля инспекторы ДПС на ул. Советской в с. Камышла остановили ГАЗ-33023 для проверки документов у водителя.

У 39-летнего жителя Исаклинского района сразу выявлены явные признаки опьянения. Он пояснил полицейским, что у него нет документов на автомобиль, и права управлять транспортным средством с увеличенной грузоподъемностью.

Водитель был отправлен на медосвидетельствование, которое показало состояние опьянения.

Полицейские разыскали владельца машины и тот пояснил, что вместе работает с задержанным. Но он не давал никому разрешения на использование своего транспортного средства. По его словам, он временно оставил грузовик незапертым, с ключами в замке зажигания, на площадке при выезде из с. Камышла, пока они с задержанным на берегу реки употребляли спиртные напитки.

Ранее судимый за нарушение правил дорожного движения и кражу монтажник пояснил, что, когда водитель уснул, решил воспользоваться его автомобилем, чтобы, несмотря на алкогольное опьянение, доехать до работы. 

Теперь сельчанину предстоит предстать перед судом за угон. 

 

