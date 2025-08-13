В Камышлинском районе пьяный мужчина угнал грузовик у собутыльника

В конце июля инспекторы ДПС на ул. Советской в с. Камышла остановили ГАЗ-33023 для проверки документов у водителя.
У 39-летнего жителя Исаклинского района сразу выявлены явные признаки опьянения. Он пояснил полицейским, что у него нет документов на автомобиль, и права управлять транспортным средством с увеличенной грузоподъемностью.
Водитель был отправлен на медосвидетельствование, которое показало состояние опьянения.
Полицейские разыскали владельца машины и тот пояснил, что вместе работает с задержанным. Но он не давал никому разрешения на использование своего транспортного средства. По его словам, он временно оставил грузовик незапертым, с ключами в замке зажигания, на площадке при выезде из с. Камышла, пока они с задержанным на берегу реки употребляли спиртные напитки.
Ранее судимый за нарушение правил дорожного движения и кражу монтажник пояснил, что, когда водитель уснул, решил воспользоваться его автомобилем, чтобы, несмотря на алкогольное опьянение, доехать до работы.
Теперь сельчанину предстоит предстать перед судом за угон.
