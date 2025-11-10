Мошенники обманули жительницу Самары на 1 млн рублей

В Самаре 70-летняя женщина стала жертвой мошенника - он обманул ее на сумму свыше 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. Для сохранности средств необходимо было срочно передать их курьеру.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.