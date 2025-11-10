Молодые специалисты из других регионов выбирают Самарскую область для трудоустройства

Помощь предприятиям и организациям Самарской области в подборе и удержании кадров — важнейшее направление в работе службы занятости. Сегодня, когда количество вакансий значительно превышает число безработных граждан, один из способов решения кадровых вопросов — привлечение молодых специалистов из других регионов.
В рамках мер поддержки "Переезд под ключ" предоставляется финансовая поддержка молодым специалистам (от 18 до 35 лет), переезжающим в Самарскую область для трудоустройства. Сумма поддержки составляет 200 тысяч рублей, которые выплачиваются в течение года суммами по 40 тысяч рублей за каждые три месяца.
Так, в декабре прошлого года Иван Володин принял важное решение — переехал из родного Балаково Саратовской области в село Кошки Самарской области. Перед ним стояла задача устроиться на работу по специальности и закрепиться на новом месте. Решение о переезде было принято оперативно — Иван решил последовать за своей девушкой, которая получила предложение устроиться на работу учителем музыки в детскую школу искусств в Кошках.
Попытки найти работу самостоятельно успехом не увенчались, и тогда Иван обратился в территориальный центр занятости населения Кошкинского района, где его трудоустроили в течение недели. Секрет успеха — в грамотной стратегии. Молодой человек начал с изучения возможностей на портале "Самара ждет" — ресурсе, созданном для помощи тем, кто решил переехать в наш регион.
Там он прошел профориентационный опрос, чтобы уточнить карьерные приоритеты, получил рекомендации по актуальным вакансиям. Далее Иван разместил резюме на платформе "Работа России", подробно описав образование, навыки и опыт.
В центре занятости за Иваном был закреплен персональный консультант, который помог доработать резюме и сопроводительное письмо, провел тренинг по подготовке к собеседованиям и подобрал вакансии в соответствии с квалификацией Ивана. Кроме того, молодой специалист получил "Самарский сертификат" — документ, подтверждающий право на комплекс мер поддержки при трудоустройстве. Иван успешно прошел собеседование и в декабре прошлого года получил работу в комитете по жилищно‑коммунальному хозяйству и строительству администрации м. р. Кошкинский.
"Благодарен специалистам центра занятости за внимание и оперативность. Без их помощи поиск работы в новом регионе занял бы гораздо больше времени. Сейчас я вижу перспективы для роста и рад, что могу применять свои знания на благо Кошкинского района. Особенно порадовало, что работу я получил в течение недели с момента обращения в службу занятости, в течение года получаю выплату в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, работодатель предоставил мне ведомственное жилье, что очень ценно. Радует и атмосфера в коллективе — коллеги всегда готовы помочь, подсказать. Здесь я чувствую себя нужным", — делится Иван Володин.
Востребованность программы "Переезд под ключ" отмечает и руководитель территориального центра занятости населения м. р. Кошкинский Ольга Титова: "Программа помогает молодым специалистам, переехавшим из другого региона, обосноваться в Самарской области — общая сумма поддержки составляет 200 тысяч рублей. 40 тысяч рублей выплачиваются сразу, остальная часть — ежеквартально в течение года".
Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно на сайте "Самара ждет!" (pereezd-samara.bitrix24site.ru/) и по телефону контакт-центра: 8-800-302-15-44.
