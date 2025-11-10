В Самаре временно изменит схему движения автобус № 21

В связи с дорожными работами на ул. Алма-Атинская (от ул. Черемшанская до ул. Ставропольская) в направлении остановки общественного транспорта "Барбошина поляна" движение автобусов маршрута №21 будет осуществляться по ул. Ставропольская, ул. Пугачевская, ул Черемшанская в направлении ООТ "Барбошина поляна". Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.