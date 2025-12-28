Над Самарской областью сбили 12 украинских БПЛА

В ночь на воскресенье над Самарской областью было сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

Всего над территорией страны дежурными средствами ПВО ночью было уничтожено 25 украинских БПЛА.