На подъездной дороге к Оренбургу продлили ограничение движения

Временное ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта, введенное 27 декабря на подъезде от трассы М-5 к Оренбургу, продлили до 13:00 28 декабря.