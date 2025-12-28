На подъездной дороге к Оренбургу продлили ограничение движения

Временное ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта, введенное 27 декабря на подъезде от трассы М-5 к Оренбургу, продлили до 13:00 28 декабря.
Напомним, ограничение ввели из-за плохой погоды на участке 98 — 129 км.
Временное ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта, введенное 27 декабря на подъезде от трассы М-5 к Оренбургу, продлили до 13:00 28 декабря.
Напомним, ограничение ввели из-за плохой погоды на участке 98 — 129 км.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.