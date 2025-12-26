16+
Общество

В Тольятти простились с журналистом Олегом Новиковым, погибшим на СВО

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 26 декабря, в Тольятти прошли похороны журналиста Олега Новикова, погибшего на СВО. Его похоронили на Аллее Героев кладбища на Обводном шоссе.

Отпевание и гражданская панихида прошли в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Клавдии Вавиловой. Попрощаться с Олегом пришли бывшие сослуживцы и коллеги по тольяттинским и самарским изданиям, представители организации "Офицеры России", мэр Тольятти Илья Сухих. 

Напомним, Олег Новиков - ветеран войны в Афганистане, участник войны в Югославии. Был награжден в том числе двумя орденами Красной Звезды. С начала 2000-х работал журналистом, писал о криминале и происшествиях. Начинал в газете "Тольяттинское обозрение", с 2010 г. работал на портале "Волга Ньюс".

В апреле 2025 г. в 58 лет он подписал контракт с Минобороны. 15 мая не вернулся с боевого задания, попав под минометный обстрел в районе села Даченское на территории Донецкой народной республики. Долгое время числился пропавшим без вести.

