Ежедневная аудитория Max в середине декабря составила 46,4 млн пользователей

Количество ежедневных пользователей национального мессенджера Max на середину декабря составило 46,4 млн человек, что составляет 37,7% населения России. Об этом говорится в данных Mediascope.
"По данным Mediascope, количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 г. составило 46,4 млн, что составляет 37,7% населения России", — сказано в приведенных данных.
В Самарской области по данным АНО "Диалог Регионы" самым популярным является канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На этой площадке более 36 тыс. подписчиков. Официальный канал правительства Самарской области в МАХ доступен по адресу.
Ранее пресс-служба национального мессенджера сообщала, что пользователи платформы с момента запуска отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.