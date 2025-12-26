Осталось 3 дня до завершения заявочной кампании конкурса "Лидеры России"

В текущем сезоне участниками конкурса "Лидеры России" становятся не отдельные руководители, а управленческие команды, отметил президент России Владимир Путин в ходе заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации 25 декабря.

До конца заявочной кампании шестого сезона конкурса "Лидеры России" осталось 3 дня. Заявки на участие в шестом сезоне конкурса "Лидеры России. Команда" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — можно подать до 29 декабря 2025 года включительно. Регистрация идет на сайте ЛидерыРоссии.рф.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации, отметил, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится его умение работать в команде.

"Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса "Лидеры России" заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь", — подчеркнул глава государства.

Заявочная кампания шестого сезона конкурса "Лидеры России" завершится 29 декабря. В январе нового 2026 года уже стартует дистанционный этап, в ходе которого каждый участник команды пройдет тесты для оценки управленческих компетенций. Команды, которые получат выход в полуфиналы, будет определены по итоговой сумме баллов каждого участника за задания дистанционного этапа.

Генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин напомнил, что до окончания приема заявок на конкурс осталось всего несколько дней: "Выполняем поручение президента. Осталось несколько дней до завершения регистрации на новый сезон конкурса "Лидеры России" — принять участие в шестом сезоне могут любые управленцы, которые объединятся в команду, важен минимальный управленческий опыт от 2 лет. Для кого-то это вызов, однако я убежден: настоящий лидер отличается способностью собрать сильную команду. Отдельно хочу обратить внимание на эффект конкурса. Он создает сплоченное сообщество единомышленников, которые будут двигать Россию вперед. А уникальная программа, разработанная совместно Высшей школой госуправления (ВШГУ) РАНХиГС и Мастерской управления "Сенеж", станет серьезным ресурсом для тех, кого назовут лучшими управленческими командами страны".

Команды, набравшие достаточное количество баллов в дистанционном этапе, выйдут в полуфиналы — в соответствии с каждой из категорий участия — это государственные управленческие команды (команды, представляющие федеральные или региональные органы власти, муниципальные органы власти, муниципалитеты); управленческие команды корпораций (команды, представляющие крупные коммерческие или государственные компании/организации, выручка которых по данным за 2024 год составила более 30 млрд рублей); управленческие команды организаций (функциональные команды, представляющие любые организации и компании); сборные управленческие команды (команды, сформированные добровольно из управленцев, не привязанных к одной организации).

В рамках онлайн-полуфиналов в апреле–мае 2026 года команды в каждой категории будут решать по видеосвязи управленческие задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал управленцев. Задания будут касаться различных аспектов управленческой деятельности — это стратегия, управление людьми, операционная деятельность и другое. По результатам оценки команды будут зарабатывать баллы и соревноваться за выход в финал по общей сумме баллов, набранной во всех испытаниях. Очные финалы для каждой из категорий команд пройдут в июне 2026 года.

Конкурс управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия — страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них 7 заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, 2 сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной думы VIII созыва, Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, 5 глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителя региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.