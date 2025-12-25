16+
Общество

В Самарской области "Волонтеры Победы" подвели итоги года 80-летия Победы и в четвертый раз стали лучшими в стране

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более 500 самых активных представителей регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" собрались на региональном форуме "Сохраняя ценности и смыслы". Центральным событием события стало официальное признание: Самарская область по итогам этого года в четвертый раз подряд заняла первое место в общероссийском рейтинге среди регионов с населением свыше 2 миллионов человек.

Фото: СамРО ВОД "Волонтеры Победы"

Этот успех стал ярким итогом юбилейного Года 80-летия Победы, в котором самарские добровольцы провели рекордное количество мероприятий. Движение, которое существует в регионе уже десятилетие, сегодня объединяет более 33 тысяч жителей и представлено во всех 37 муниципалитетах области.

Успех волонтеров был отмечен на самом высоком уровне. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ поздравил активистов с заслуженной победой.

"В Самарской области волонтеры на системной основе помогают ветеранам Великой Отечественной войны, героям нашего региона, участникам СВО и их семьям, проводят патриотические акции, организуют различные мероприятия. Неоднократно встречался и общался с участниками движения "Волонтеры Победы". Активные, инициативные, искренне любящие родной регион", — подчеркнул глава региона.

Депутат Государственной думы Ольга Занко в своем обращении дала оценку проведенных мероприятий: "Международный волонтерский корпус 80-летия Победы в Самарской области организовали на высоком уровне".

В рамках форума прошла торжественная церемония подведения итогов деятельности Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. Были объявлены победители ключевых конкурсов движения. Региональный рейтинг местных отделений возглавили волонтеры Тольятти.

Руководитель местного отделения Сергей Табунов поделился: "В юбилейный год мероприятий было в два раза больше. Например, в очередной раз наши ребята победили в конкурсе "Послы Победы" и помогли проводить Парад на Красной площади. В нынешнем году от нас в Москву поехали сразу три человека". Второе место в рейтинге заняла команда из Жигулевска. Директор местного дома молодежных организаций Надежда Самойлова рассказала о самой сердечной акции: "Для меня самая трогательная акция — "Огненные картины войны". Ночью 21 июня выкладываем из свечей надпись "Жигулевск помнит" и изображения по теме. Волонтеры участвуют семьями".

Особые благодарности получили и отдельные активисты. Координатору регионального отделения Алисе Жоровой вручили Благодарственное письмо Губернатора Самарской области. "Иногда для счастья ветеранам хватает обычного человеческого внимания. Мы приходим, приносим тортик, пьем чай, а они радуют нас улыбкой и историями. Благодарственное письмо доказывает, что я делаю все не зря. Буду стремиться к новым вершинам", — сказала она.

На форуме было отмечено еще одно достижение самарских добровольцев. В рамках акции "Красная гвоздика" они собрали 700 тысяч рублей, что вывело губернию в топ-10 регионов страны по объему собранных средств. "Эти средства идут на поддержку наших ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий", — пояснил член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

В торжественной обстановке 13 юных самарцев — победителей олимпиад, спортсменов и активистов — получили свои первые паспорта по программе "Мы — граждане России!". Врио министра молодежной политики Владимир Усов поблагодарил ГУ МВД по области за помощь в организации таких церемоний. "Формально мы можем вручать паспорта несколько раз в год — по государственным праздникам. В нашей губернии делаем это практически каждый месяц", — отметил Усов.

Итоги года подвел исполнительный директор Самарского регионального отделения "Волонтеров Победы", член Общественной палаты области Сергей Андриянов. "В этом году у нас более 15 тысяч человек вновь активно участвовали в мероприятиях нашего движения. Благодаря партнерам — Движению Первых, Юнармии, Поисковому движению, Молодой гвардии и другим — удалось организовать масштабные события. Все это стало возможным только благодаря нашей совместной работе! Первое место нашего регионального отделения во Всероссийском рейтинге подтверждает на федеральном уровне системность, масштаб и профессиональный подход", — резюмировал он.

Форум "Сохраняя ценности и смыслы" был организован при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Самарской области, что подчеркивает высокую оценку вклада волонтеров в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

