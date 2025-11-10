В Самаре появится 10 новых площадок для дрессировки собак

В Самаре набирает обороты проект "Компаньон в городе", направленный на создание кинологических парков и площадок спортивно-прикладного собаководства. Инициатива, получившая поддержку на муниципальном уровне, призвана развить в регионе культуру ответственного собаководства и предоставить владельцам питомцев доступ к специализированной инфраструктуре.

Первая площадка проекта успешно функционирует с лета 2025 г. по адресу 5-я просека, 6Б. По словам автора проекта Артема Киселева, "Компаньон в городе" предоставляет возможность всем владельцам познакомиться с кинологическим спортом и совершенствовать навыки питомцев на специализированных снарядах. На площадке регулярно организуются бесплатные групповые занятия по дрессировке и воспитанию с кинологами (по субботам с 11:00 до 13:00), а в скором времени будут доступны видеоуроки по работе со снарядами, размещенные посредством QR-кодов на информационном стенде и оборудовании. Объект открыт для посещения круглосуточно, при этом случаев вандализма и конфликтных ситуаций не зафиксировано.

Администрация Куйбышевского района поддержала дальнейшее развитие проекта, и весной 2026 г. планируется начать строительство новой площадки по адресу Саратовский переулок, 2. Проект одобрен в рамках программы "Народный бюджет Самарской области", получив необходимое финансирование для создания безопасной территории с ограждением, специализированным оборудованием для тренировок и современным уличным освещением.

Реализация проекта "Компаньон в городе" подразумевает создание 10 новых площадок в течение трех лет. Инициатива призвана способствовать формированию комфортной городской среды, учитывающей потребности всех жителей, включая тех, что содержат домашних питомцев, а также содействовать снижению числа инцидентов с животными, уменьшению количества безнадзорных особей и укреплению добрососедских отношений.