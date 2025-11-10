16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре появится 10 новых площадок для дрессировки собак Мусорный тариф в Самарской области увеличили до 790 рублей Самарцы высказались против организации платных парковок Молодые специалисты из других регионов выбирают Самарскую область для трудоустройства «Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Общество

В Самаре появится 10 новых площадок для дрессировки собак

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре набирает обороты проект "Компаньон в городе", направленный на создание кинологических парков и площадок спортивно-прикладного собаководства. Инициатива, получившая поддержку на муниципальном уровне, призвана развить в регионе культуру ответственного собаководства и предоставить владельцам питомцев доступ к специализированной инфраструктуре.

Фото: предоставлено спикером

Первая площадка проекта успешно функционирует с лета 2025 г. по адресу 5-я просека, 6Б. По словам автора проекта Артема Киселева, "Компаньон в городе" предоставляет возможность всем владельцам познакомиться с кинологическим спортом и совершенствовать навыки питомцев на специализированных снарядах. На площадке регулярно организуются бесплатные групповые занятия по дрессировке и воспитанию с кинологами (по субботам с 11:00 до 13:00), а в скором времени будут доступны видеоуроки по работе со снарядами, размещенные посредством QR-кодов на информационном стенде и оборудовании. Объект открыт для посещения круглосуточно, при этом случаев вандализма и конфликтных ситуаций не зафиксировано.

Администрация Куйбышевского района поддержала дальнейшее развитие проекта, и весной 2026 г. планируется начать строительство новой площадки по адресу Саратовский переулок, 2. Проект одобрен в рамках программы "Народный бюджет Самарской области", получив необходимое финансирование для создания безопасной территории с ограждением, специализированным оборудованием для тренировок и современным уличным освещением.

Реализация проекта "Компаньон в городе" подразумевает создание 10 новых площадок в течение трех лет. Инициатива призвана способствовать формированию комфортной городской среды, учитывающей потребности всех жителей, включая тех, что содержат домашних питомцев, а также содействовать снижению числа инцидентов с животными, уменьшению количества безнадзорных особей и укреплению добрососедских отношений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30