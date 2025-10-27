В перечень террористов и экстремистов внесли еще одного жителя Самары

Мужчина, пополнивший список террористов и экстремистов, может быть связан с запрещенным движением футбольных фанатов.
Росфинмониторинг обновил перечень террористов и экстремистов. В список внесен Дмитрий Фролов из Самары. Ранее СМИ уже сообщали о задержании в Самарской области Дмитрия Фролова. Его связывали с деятельностью экстремистской организации T.O.Y.S.
Напомним, сообщалось, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета пресекли деятельность лидеров этого экстремистского объединения футбольных фанатов. Движение в соответствии с решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 г. внесено в реестр организаций, признанных экстремистскими, а деятельность запрещена на территории РФ. Как установили правоохранители, один из лидеров движения, 34-летний мужчина, был ранее судим за двойное убийство граждан РФ. Он и двое его подельников вербовали в ряды экстремистской организации новых членов. Кроме того, они занимались пропагандой в том числе нацистской символики. Сообщалось, что 9 октября были проведены обыски по местам проживания Дмитрия Фролова, Алексея Войтовича и Максима Тычинина.
Ранее в список террористов и экстремистов внесли двух других самарцев. Речь идет про Михаила Семакина и его отца Сергея Семакина. Их связывали со взрывом у здания правительства Самарской области.
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли