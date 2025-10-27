16+
В перечень террористов и экстремистов внесли еще одного жителя Самары

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мужчина, пополнивший список террористов и экстремистов, может быть связан с запрещенным движением футбольных фанатов.

Фото: скриншот с видео ФСБ

Росфинмониторинг обновил перечень террористов и экстремистов. В список внесен Дмитрий Фролов из Самары. Ранее СМИ уже сообщали о задержании в Самарской области Дмитрия Фролова. Его связывали с деятельностью экстремистской организации T.O.Y.S.

Напомним, сообщалось, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета пресекли деятельность лидеров этого экстремистского объединения футбольных фанатов. Движение в соответствии с решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 г. внесено в реестр организаций, признанных экстремистскими, а деятельность запрещена на территории РФ. Как установили правоохранители, один из лидеров движения, 34-летний мужчина, был ранее судим за двойное убийство граждан РФ. Он и двое его подельников вербовали в ряды экстремистской организации новых членов. Кроме того, они занимались пропагандой в том числе нацистской символики. Сообщалось, что 9 октября были проведены обыски по местам проживания Дмитрия Фролова, Алексея Войтовича и Максима Тычинина.

Ранее в список террористов и экстремистов внесли двух других самарцев. Речь идет про Михаила Семакина и его отца Сергея Семакина. Их связывали со взрывом у здания правительства Самарской области. 

