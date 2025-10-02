ФСБ задержала лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов

Сотрудники УФСБ по Самарской области совместно с коллегами из Куйбышевского межрайонного отдела СУ СКР по Самарской области пресекли противоправную деятельность трех лидеров неформального молодежного объединения футбольных фанатов "The Opposition Young Supporters" ("T.O.Y.S.") (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Движение в соответствии с решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 г. внесено в реестр организаций, признанных экстремистскими, а деятельность запрещена на территории РФ.
Как установили правоохранители, один из лидеров движения, 34-летний мужчина, был ранее судим за двойное убийство граждан РФ. Он и двое его подельников вербовали в ряды экстремистской организации новых членов.
"Также они занимались пропагандой экстремистской, в том числе нацистской символики", — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
Двое задержанных на время расследования отправлены под арест, третий — под домашний арест. Оперативные мероприятия проводили при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области. Также уточняется, что проведено более десятка обысков, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы.
По предварительным данным, свою деятельность вербовщики вели с 2022 года до момента их задержания. Для вербовки они применяли в том числе угрозы. Также во время расследования будет проверена информация, что задержанные вовлекали девушек в съемки стиле "вебкам".
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли