В Самаре 77-летняя женщина отдала мошенникам полмиллиона рублей

В полицию Промышленного района Самары обратилась 77-летняя женщина с заявлением о мошенничестве, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и начал убеждать, что принадлежавшими ей деньгам пытаются завладеть злоумышленники. Для предотвращения мошеннических действий якобы было необходимо перевести все сбережения на безопасный счет.

Переживая за свои накопления, женщина согласилась на предложение и перевела почти полмиллиона рублей. Позже, как рассказала заявительница, она решила связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком переводе сотрудники финансового учреждения не знают и заверили собеседника о том, что ее обманули мошенники.

Обманутая жительница областного центра незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.