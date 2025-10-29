Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летней девочки из Тольятти

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 12-летней девочки в Самарской области, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Информация о гибели подростка появилась в СМИ накануне. Безжизненное тело ребенка обнаружили около дома № 33 на улице Степана Разина. Родственники погибшей уверены: ее могли убить.

В день трагедии девочка была дома с близкими. Она пожаловалась на недомогание и тошноту и вместе с братом вышла в магазин за минералкой. Однако, спустившись до первого этажа, почувствовала себя хуже и решила вернуться в квартиру. Брат ушел в магазин один, а возвратившись, обнаружил, что сестра домой так и не пришла. Родственники отправились на поиски.

Тело ребенка нашли соседи. Причем один из них слышал, как девочка звала на помощь, но на крик не вышел.

Правоохранительные органы организовали проверку. Позже возбудили уголовное дело.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.