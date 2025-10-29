16+
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летней девочки из Тольятти Сызранец ограбил ювелирный магазин на 5,5 млн рублей Пенсионерка из Тольятти отдала мошенникам более 1,7 млн рублей Из-за нападения на девушек в самарском баре возбудили уголовное дело В перечень террористов и экстремистов внесли еще одного жителя Самары

Преступления Происшествия

Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летней девочки из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 12-летней девочки в Самарской области, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Информация о гибели подростка появилась в СМИ накануне. Безжизненное тело ребенка обнаружили около дома № 33 на улице Степана Разина. Родственники погибшей уверены: ее могли убить.

В день трагедии девочка была дома с близкими. Она пожаловалась на недомогание и тошноту и вместе с братом вышла в магазин за минералкой. Однако, спустившись до первого этажа, почувствовала себя хуже и решила вернуться в квартиру. Брат ушел в магазин один, а возвратившись, обнаружил, что сестра домой так и не пришла. Родственники отправились на поиски.

Тело ребенка нашли соседи. Причем один из них слышал, как девочка звала на помощь, но на крик не вышел. 

Правоохранительные органы организовали проверку. Позже возбудили уголовное дело.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

