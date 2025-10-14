В суд ушло дело о поножовщине в самарском ТЦ из-за стекла, плохо наклеенного на телефон

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 44-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и причинении травм. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, по версии следствия, 20 января 2025 г. в ТЦ Letout 44-летний мужчина поссорился с 23-летним сотрудником сервисного центра из-за неправильно наклеенного на телефон стекла. Недовольный клиент вышел из салона, купил в ближайшем магазине нож, вернулся и ударил сотрудника ножом в грудь, пытаясь убить. Пострадавший выжил благодаря помощи медиков, которых вызвали свидетели.

При этом, убегая с места происшествия, обвиняемый нанес ножевое ранение еще и очевидцу, попытавшемуся его остановить.