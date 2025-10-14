16+
Общество

В Самарской области пройдет фестиваль творчества инвалидов по зрению "Россия. Сплетение времен"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 17 по 19 октября в парке-отеле "Дубрава" Самарская областная библиотека для слепых организует XIX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению "Россия. Сплетение времен".

Цель фестиваля - помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.

За победу будут бороться 13 команд из разных городов и муниципальных районов Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

От Самарского региона в фестивале участвуют представители учреждений культуры Самарской области (в том числе обособленные подразделения Самарской областной библиотеки для слепых), активисты местных организаций Самарской областной организации Всероссийского общества слепых.

Фестиваль посвящен празднованию объявленного президентом РФ В.В.Путиным Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Команды представят творческие визитки по мотивам произведений, отражающих главную тему фестиваля - защиту Отечества и память о его героях. Литературным материалом для участников стали произведения: "Белая гвардия" М.А.Булгагова, "Живые и мертвые" К.М.Симонова, "Война и мир" Л.Н.Толстого, "Тихий Дон" М.А.Шохолова, "Тарас Бульба" Н.В.Гоголя, "Хождение по мукам" А.Н.Толстого. Также состоится интеллектуальная игра из 10 раундов, где участники проверят, насколько хорошо они знают то или иное произведение.

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получат дипломы и призы. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Самарской области и министерства культуры Самарской области.

