Сызранец хотел заработать, а в итоге потерял 3 млн рублей

В полицию Сызрани обратился 45-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, передает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что на днях ему позвонили с неизвестного номера с предложением удаленного заработка. Звонивший, представившись сотрудником брокерской компании, убедил, что предложение абсолютно безопасно и гарантирует быстрые деньги.

Поддавшись искушению, сызранец согласился на авантюру и перевел на присланный в мессенджере счет почти 3 миллиона рублей.

Спустя время мужчина решил проверить свой доход, однако и сайт, и номер телефона, с которого звонил "брокер", были заблокированы. Осознав, что его обманули мошенники, обманутый местный житель незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.