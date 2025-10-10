16+
Музеи и выставки Культура

Специалисты ОДК-Кузнецов расскажут в СОУНБ об авиационной промышленности Куйбышева

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 16 октября, в 12:00, в Самарской областной библиотеке (отдел искусств, 2 этаж) пройдет открытая творческая встреча (12+) с представителями ПАО "ОДК-Кузнецов".

Сотрудники предприятия расскажут об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.

История ОДК-Кузнецов — это повесть о трудовой доблести десятков тысяч конструкторов, инженеров и рабочих. Предприятие, ранее известное как "Государственный завод № 24 имени М. В. Фрунзе", было эвакуировано из Москвы в Куйбышев в октябре 1941 г. на территорию строившегося завода № 337. Строительство и ввод в эксплуатацию завода № 24 курировало специальное Управление особого строительства НКВД СССР (Особстрой). На новой площадке в кратчайшие сроки наладили производство двигателей АМ-38 для штурмовика Ил-2.

Как куйбышевским рабочим, трудившимся в тяжелейших условиях военного времени, удавалось выполнять объемные планы по выпуску продукции? Об этом расскажут специально приглашённые гости библиотеки:

— Наталья Куракова — начальник управления корпоративных коммуникаций ОДК-Кузнецов;

— Дарья Овчинникова — директор Центра истории и техники ОДК-Кузнецов;

— Дарья Харитонова — специалист отдела внутренних коммуникаций ОДК-Кузнецов.

Творческая встреча пройдёт в рамках проекта "Куйбышев — тыловой арсенал Победы", который проводится в областной научной библиотеке в честь празднования 80-летия Победы.

