Для охраны самарских школ и больниц наберут военных

В Самарской области создадут автономную некоммерческую организацию "Крылья". Она будет отвечать за обеспечение безопасности государственных объектов. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании регионального правительства в пятницу, 10 октября.

"Речь идет об объединении некоторых ЧОПов, об объединении потенциала ЧОПов для обеспечения более качественного обеспечения охраны школ, больниц, объектов госвласти. АНО будет сформировано на базе выпускников и уже завершивших свою профессиональную военную службу кадров", — сообщил глава региона.

Курировать выполнение задачи будет заместитель председателя правительства по вопросам взаимодействия с органами безопасности Владимир Кий вместе с помощниками губернатора по обеспечению безопасности.