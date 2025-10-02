"Услышал крики": житель Самары помог девочке, на которую напал грабитель

Житель Самары догнал грабителя, который напал на ребенка. Мужчина рассказал, что услышал крики и бросился на помощь.

Историю уже обсуждают жители дома № 175 по Московскому шоссе в Самаре. 29 сентября здесь неизвестный мужчина отобрал телефон у ребенка и бросился бежать.

"Благо недалеко находился житель этого дома. Парень догнал грабителя, повалил, телефон вернул потерпевшей. Молодой человек повел себя очень достойно. Я считаю, что таких надо прославлять в наше непростое время. Он не испугался ни ножа, ни пули — ведь, что там у грабителя в голове и "за пазухой" мы не знаем", — рассказал местный житель по имени Дмитрий.

Происходящее попало на видео. А нам удалось связаться с самим героем двора.

"Я сидел в машине и разговаривал по телефону. Услышал детский крик: "Помогите, отдайте телефон". А у меня у самого дети. Я выскочил из машины и бросился за убегавшим от ребенка мужчиной. Схватил его. Он тут же телефон откинул в сторону. Девочку я не знаю, она забрала телефон и убежала", — рассказал Аркадий.

Аркадий добавляет, что себя героем не считает и удивлен, что никто из прохожих больше не бросился на помощь.