"Услышал крики": житель Самары помог девочке, на которую напал грабитель

Житель Самары догнал грабителя, который напал на ребенка. Мужчина рассказал, что услышал крики и бросился на помощь.
Историю уже обсуждают жители дома № 175 по Московскому шоссе в Самаре. 29 сентября здесь неизвестный мужчина отобрал телефон у ребенка и бросился бежать.
"Благо недалеко находился житель этого дома. Парень догнал грабителя, повалил, телефон вернул потерпевшей. Молодой человек повел себя очень достойно. Я считаю, что таких надо прославлять в наше непростое время. Он не испугался ни ножа, ни пули — ведь, что там у грабителя в голове и "за пазухой" мы не знаем", — рассказал местный житель по имени Дмитрий.
Происходящее попало на видео. А нам удалось связаться с самим героем двора.
"Я сидел в машине и разговаривал по телефону. Услышал детский крик: "Помогите, отдайте телефон". А у меня у самого дети. Я выскочил из машины и бросился за убегавшим от ребенка мужчиной. Схватил его. Он тут же телефон откинул в сторону. Девочку я не знаю, она забрала телефон и убежала", — рассказал Аркадий.
Аркадий добавляет, что себя героем не считает и удивлен, что никто из прохожих больше не бросился на помощь.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли