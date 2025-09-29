Подозреваемыми по делу автосалона, который заинтересовал Бастрыкина, стали четыре человека

Статус подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве в самарском автосалоне на Московском шоссе, 270 получили четыре человека. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Четверо подозреваемых сейчас находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники Следственного комитета продолжают расследовать уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, на действия со стороны сотрудников автосалона поступали десятки жалоб от клиентов. По предварительной версии следствия, сотрудники салона принуждали клиентов покупать машины на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества. Некоторые самарцы рассказывали журналистам Волга Ньюс, что соглашались на одни условия кредита, но им "подсовывали" на подпись другие и убеждали, что назад пути нет.

Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. После того, как представители автосалона стали подозреваемыми по уголовному делу, потерпевшим стали возвращать деньги.