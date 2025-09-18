Экс-сотрудника регионального министерства оставили под стражей по подозрению в коррупции

Главный консультант управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики Самарской области не смог обжаловать продление ареста. Информация отображена на сайте облсуда.
В четверг, 18 сентября, попытался обжаловать свой арест подозреваемый в посредничестве во взяточничестве Максим Мрыкин. Жалобу не удовлетворили, меру пресечения оставили в силе.
Напомним, по версии следствия, в июне 2025 г. чиновник и его знакомый получили от местного жителя 900 тыс. рублей. За деньги они обещали посодействовать в регистрации в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления. Чиновника арестовали.
Арест сотрудника министерства внутренней политики прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.
"Следствие и суд определят степень вины участников дела. Уверен, что правоохранительные органы объективно проведут расследование и установят истину. Правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений. Наказание должно быть неотвратимым, невзирая на должности", - сообщал тогда глава региона.
Последние комментарии
