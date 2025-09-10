Жительница Сызрани убила родного брата

Жительнице Сызрани предъявлено обвинение в убийстве родного брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 31 августа между обвиняемой и ее родным братом, находившимся в квартире по месту жительства, произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Женщина нанесла родственнику удар в область живота. Мужчина от полученных травм скончался.

Сызранке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.