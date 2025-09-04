В Тольятти будут судить мужчину, обокравшего знакомую

В конце августа в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась за помощью местная жительница. Она сообщила, что во время ее поездки в отпуск кто-то обокрал квартиру, умыкнув электронную технику и велосипед. Сумму ущерба тольяттинка оценила в 85 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полиция не обнаружила следов взлома и предположила, что злоумышленник проник в жилище, имея свободный доступ. Однако потерпевшая вспомнила, что ключи от квартиры были только у ее родственницы, которая присматривала за цветами и кошкой.

Выяснилось, что родственница ключи потеряла. Также правоохранители нашли одну из похищенных вещей — планшетный компьютер — в комиссионном магазине. Изучив документацию ломбарда, полицейские установили, что к хищению возможно причастен ранее не судимый безработный 30-летний тольяттинец — бывший супруг невнимательной родственницы потерпевшей.

Мужчина признал вину и пояснил: во время общения с бывшей женой увидел, что из сумки выпали ключи. Зная, что квартира в данное время пустует, он решил воспользоваться рассеянностью женщины и отсутствием хозяйки. Он проник в квартиру, вынес электронную технику и велосипед, а похищенное имущество сдал в ломбард. Вырученные деньги от продажи потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".