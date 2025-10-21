16+
Общество

В Кинельском районе определили сильнейших на патриотическом фестивале "Путь гвардейца"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На учебном полигоне в Кинельском районе прошел военно-патриотический фестиваль "Путь гвардейца". Мероприятие бросило вызов физическим и моральным качествам участников, предложив им пройти экстремальную трассу из 25 этапов.

Фото: Межрегиональная Общественная Организация "СВОИ"

Командам предстояло справиться с водными преградами, штурмовать сложные препятствия, перемещаться по подземным лабиринтам и демонстрировать отличную физическую форму. Организаторы создали условия, максимально приближенные к реальным, используя естественные преграды и армейскую технику.

Как отметил соорганизатор фестиваля, директор музея "Гвардейцы" Сергей Бирюков, ключевая задача - военно-патриотическое воспитание. "Важно донести до молодежи, что нужно работать над собой, стремиться к физическому превосходству и воспитывать в себе волю к победе", - подчеркнул он.

Поддержку мероприятию оказала администрация Кинельского района. Заместитель главы района Владимир Пудов - сам ветеран СВО, участник программы "Школа героев" (инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской - "Время героев") - назвал такие инициативы значимым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Помимо соревнований, гостей ждала масштабная интерактивная программа: мастер-классы по метанию ножа и стрельбе из лука, народные игры и угощение из полевой кухни. Как пояснил Максим Меделяев (также выпускник "Школы героев"), фестиваль популяризирует не боевые действия, а традиционные русские ценности - силу, ловкость и взаимовыручку. "Само слово "патриотизм" не значит "о войне", мы не уходим именно в боевые действия. Я, например, на площадке показываю спортивное метание ножа. Также у нас есть стрельба из лука, русские народные игры".

Особенностью "Пути гвардейца" стало активное участие ветеранов специальной военной операции, в том числе выпускников "Школы героев".

