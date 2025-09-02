В Самаре пожилая женщина лишилась денег в попытках быстро подработать

Самарская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, связанного с деятельностью маркетплейса, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Жертвой злоумышленников стала 58-летняя местная жительница, которая поверила заманчивому предложению о легком заработке.

Женщине поступило сообщение о возможности дополнительного дохода — ей предложили участвовать в "продвижении товаров", повышая их рейтинг. Мошенники убедили пенсионера, что для начала работы необходимо внести символический взнос, который якобы вернется после выполнения первого задания.

Не подозревая о подвохе, потерпевшая перевела злоумышленникам около 29 тысяч рублей. После этого "работодатели" заблокировали ее аккаунт.