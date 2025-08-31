Сельчанин из Самарской области попал под уголовку, устроившись на работу

В Самарской области 40-летний житель Кошкинского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении пособия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Дело в том, что в декабре 2024 г. мужчина обратился в Центр занятости, где его признали безработным и назначили пособие. Уже в начале 2025 г. сельчанин устроился на работу, но не уведомил об этом Центр занятости. Так, за февраль он получил и зарплату, и пособие по безработице. Такие действия квалифицируют как мошенничество. Ущерб составил 20 тыс. рублей.
