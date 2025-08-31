Жительницу Самарской области обманул фальшивый директор салонов красоты

В Самарской области злоумышленники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшей прислал СМС якобы директор сети салонов красоты и убедил перевести через банкомат 74,2 тыс. руб. под предлогом оплаты срочного заказа. Девушке пообещали вернуть деньги в ближайшее время. Уже после перевода жертва решила связаться с настоящим руководством и обнаружила, что ее обманули мошенники.