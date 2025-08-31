Жительницу Самарской области обманул фальшивый директор салонов красоты

В Самарской области злоумышленники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевшей прислал СМС якобы директор сети салонов красоты и убедил перевести через банкомат 74,2 тыс. руб. под предлогом оплаты срочного заказа. Девушке пообещали вернуть деньги в ближайшее время. Уже после перевода жертва решила связаться с настоящим руководством и обнаружила, что ее обманули мошенники.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы