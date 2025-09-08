Тольяттинец незаконно прописал в своей квартире 9 мигрантов

В Тольятти ранее не судимый 54-летний местный житель обвиняется в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Тольяттинец незаконно прописал в своей квартире девять иностранных граждан, не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.
На него возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Мужчина пояснил, что за свои услуги получил вознаграждение — 5 тыс. рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Полицейскими проведены мероприятия, в результате которых иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.
