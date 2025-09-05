16+
Преступления Происшествия

Пенсионерка из Красноярского района потеряла сбережения, поверив аферистам

КРАСНЫЙ ЯР. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Красноярском районе жертвой мошенников стала 73-летняя женщина, которая потеряла 270 тыс. руб., поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинга, и сообщили о подозрительных операциях по ее банковским счетам. Звонившие убедили женщину немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у нее счетов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ей указали.

Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях. В результате доверчивая женщина выполнила все инструкции аферистов и лишилась значительной для себя суммы денег.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

