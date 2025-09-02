16+
Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске угонщик скутера не смог его завести и бросил в кустах

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Новокуйбышевске полицейские направили в суд уголовное дело, возбужденное по заявлению местного жителя об угоне скутера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Похищенный транспорт вернули владельцу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В июне 27-летний местный житель сообщил в полицию, что неизвестный похитил его скутер за 112 тыс. рублей, который он припарковал возле дома на проспекте Победы в Новокуйбышевске.

Полиция по камерам смогла отследить путь злоумышленника. Позже установили и его личность. Им оказался ранее судимый за грабеж 19-летний местный житель. 

Его задержали и возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Он пояснил, что увидел у подъезда дома не пристегнутый замком скутер, и решил его забрать для продажи, но потом передумал. Сразу завести похищенный транспорт не получилось. Перекатив скутер с места стоянки до своего дома, он вновь попытался завести мотор, используя инструменты, но и это не удалось. Тогда он бросил его в заросли возле дома.

В ближайшее время незадачливый похититель предстанет перед судом.

