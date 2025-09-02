В Новокуйбышевске угонщик скутера не смог его завести и бросил в кустах

В Новокуйбышевске полицейские направили в суд уголовное дело, возбужденное по заявлению местного жителя об угоне скутера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Похищенный транспорт вернули владельцу.
В июне 27-летний местный житель сообщил в полицию, что неизвестный похитил его скутер за 112 тыс. рублей, который он припарковал возле дома на проспекте Победы в Новокуйбышевске.
Полиция по камерам смогла отследить путь злоумышленника. Позже установили и его личность. Им оказался ранее судимый за грабеж 19-летний местный житель.
Его задержали и возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Он пояснил, что увидел у подъезда дома не пристегнутый замком скутер, и решил его забрать для продажи, но потом передумал. Сразу завести похищенный транспорт не получилось. Перекатив скутер с места стоянки до своего дома, он вновь попытался завести мотор, используя инструменты, но и это не удалось. Тогда он бросил его в заросли возле дома.
В ближайшее время незадачливый похититель предстанет перед судом.
Последние комментарии
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.