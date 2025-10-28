Самарская область присоединится к "Большому этнографическому диктанту", который в этом году отмечает юбилей

С 1 по 8 ноября 2025 года Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнерами проводит X всероссийскую просветительскую акцию "Большой этнографический диктант". В Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта участники специальной военной операции зададут по видео свои вопросы.

Юбилейная, десятая по счету акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

Ежегодно жители Самарской области активно участвуют в акции. В 2024 году свой уровень этнографической грамотности проверили 136 тыс. человек.

"Большой этнографический диктант" — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. Участие в диктанте объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, подчеркивая ценность культурного многообразия и единства России.

Традиционно этнодиктант пройдет в двух форматах:

очно — на специально организованных площадках в регионах России, а также в Русских домах стран СНГ, что расширяет международное присутствие проекта. В Самарской области главными площадками станут самарский Дом дружбы народов (г. Самара, ул. Воронежская, 9) 1 ноября в 12.00 и Самарская областная универсальная научная библиотека (г. Самара, пр. Ленина, 14 А) 6 ноября в 12.00;

онлайн — на сайте национальнаяполитика.рф, что делает диктант доступным для всех желающих, независимо от географического положения.

Задания диктанта состоят из 30 общефедеральных вопросов, на которые нужно ответить в течение 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.

Сертификат участника онлайн-формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн-формата выдается по усмотрению организатора площадки.

На официальном сайте национальнаяполитика.рф открыта вкладка "Предложить вопрос", где каждый желающий может предложить свой вопрос для диктанта. Самые креативные и оригинальные вопросы войдут в итоговую версию теста, а их авторы получат памятные призы с символикой акции. Эта инициатива призвана сделать диктант еще более интерактивным и вовлекающим.

Традиционно результаты акции будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.

Примите участие в X всероссийском "Большом этнографическом диктанте" и проверьте свои знания, предложите свои вопросы и станьте частью уникального просветительского проекта, который уже десять лет объединяет людей ради общей цели — укрепления единства и уважения к культурам народов России.

Подробности об акции, включая регистрацию на площадки и доступ к онлайн-формату, на сайте национальнаяполитика.рф и в официальной группе ВКонтакте.

Партнеры акции: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Русское географическое общество, Российское общество "Знание", ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека", ГКУ СО "Дом дружбы народов", Молодежный многофункциональный центр Самарской области, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева" при поддержке правительства Самарской области.