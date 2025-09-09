Пенсионер из Красноярского района незаконно хранил более 1000 патронов

В Самарской области в отношении 77-летнего мужчины возбудили уголовное дело за незаконный оборот боеприпасов. Забывчивый селянин хранил с 1994 года свыше 1000 патронов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Причастность пенсионера к незаконному хранению боеприпасов обнаружилась почти случайно — в полицию поступило анонимное сообщение. Правоохранители направились в дом к мужчине, где нашли 1079 патронов для огнестрельного оружия. Часть из них оказалась военными боеприпасами для боевого оружия, остальные — гражданскими малокалиберными патронами.

Ранее не судимый мужчина пояснил, что в 1994 году нашел и спрятал патроны, а потом забыл про их существование.

В отношении сельского жителя возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов".