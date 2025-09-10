Жительница Самарской области получит назад деньги, которые отправила мошенникам

В Сергиевском районе Самарской области местная жительница получит назад деньги, которые перевела телефонным мошенникам. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2024 г. 62-летней женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и убедил перечислить сбережения на "безопасный" счет. Так, потерпевшая потеряла 295 тыс. рублей.

Полицейские смогли выяснить, на чей счет изначально поступили деньги — этим человеком оказался житель Татарстана. Прокурор подал в суд иск о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения. Суд с этим согласился.