В Сызрани более двух лет не могут расследовать дело о плохой медпомощи

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить судебную экспертизу по уголовному делу о смерти жителя Сызрани в больнице.
В мае 2023 г. мужчина-инвалид попал в больницу с ожогом и отравлением угарным газом после пожара. Он жаловался на ухудшение состояния, но в итоге был вынужден покинуть медучреждение. Также ему отказались выдать жизненно необходимый препарат взамен утраченного при пожаре. А через некоторое время сызранец скончался.
После смерти мужчины возбудили уголовное дело, но расследование затянулось. До сих пор никого не привлекли к ответственности.
На волокиту пожаловался в социальной сети брат погибшего. Он не согласен с ходом установления обстоятельств оказания неквалифицированной медицинской помощи, приведшей к смерти его родственника.
