Т1 объединяет локальные ИТ-сообщества в России и Беларуси

ИТ-холдинг Т1, один из крупнейших игроков технологического рынка России, запускает уже третий цикл ежегодных отраслевых конференций "Импульс Т1", ориентированных на развитие национальной инженерной школы в стране. Первое мероприятие состоится 22 сентября в Нижнем Новгороде, затем — в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и, во второй раз в Минске.

Фокус 2025 года — "Центры инженерного мышления". В рамках мероприятия Т1 соберет на одной площадке экспертов ведущих компаний со всей страны, представителей государства и вузов, а также студентов для обмена опытом и объединения ИТ-сообщества. Ключевая цель конференций в этом году — выявить и поддержать региональные очаги технологической экспертизы, где университеты, бизнес и локальная экономика формируют собственную инновационную среду.

Повестка "Импульса Т1" имеет важное значение в масштабах всей отрасли, поскольку усиление кадрового потенциала за пределами двух столиц позволит восполнить дефицит ИТ-специалистов на рынке. Об их нехватке сегодня сообщает большинство ИТ-компаний в стране, несмотря на то, что за последние пять лет число выпускников цифровых кафедр выросло на 70%.

"Национальная инженерная школа не формируется в одной точке и по единому шаблону, а складывается из множества уникальных локальных центров. В регионах создаются особые технологические среды, где наука, практика и вызовы местной экономики дают ощутимый импульс к инновациям. Наша задача сегодня — не просто увидеть их, а поддержать и усилить, превратив локальные компетенции в единый двигатель цифровой трансформации страны", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Программа конференций в каждом городе включает научно-деловые сессии и практико-ориентированные лекции от экспертов Т1 и специалистов отрасли, погружение в региональную специфику ИТ, дискуссии о последних технологических трендах. Кроме того, в рамках мероприятий пройдут хакатоны, участники которых смогут продемонстрировать свои навыки в решении кейсов и получить обратную связь, создав прикладной ИТ-продукт под конкретный бизнес-запрос.

Впервые часть мероприятий пройдет на площадках вузов-партнеров Т1 — МАИ, УрФУ и НГУ. В прошлом году "Импульс Т1" собрал несколько тысяч участников офлайн и свыше миллиона онлайн-слушателей. Спикерами конференции стали более 130 экспертов из технологических компаний, университетов и министерств.

Информационными партнерами "Импульса Т1" в 2025 году выступают "Комсомольская правда", издание Anti-Malware.ru и "Деловая Москва".