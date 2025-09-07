Полицейские задержали водителя с поддельными иностранными правами

В Красном Яре полицейские задержали подозреваемого в использовании поддельных документов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В конце августа во время несения службы на ул. Кооперативной сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Lada Priora, под управлением ранее не судимого 27-летнего иногороднего жителя. Водитель предъявил полицейским национальное водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Изъятое водительское удостоверение полицейские направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ имеет признаки подделки. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что поддельное водительское удостоверение приобрел через интернет после того, как потерял настоящее.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.