30% россиян хотят получать 50-80 тыс. в месяц от сдачи недвижимости

Для почти половины россиян недвижимость — это не только крыша над головой, но и потенциальный источник дохода. При этом 42% арендодателей рассчитывают получать до 50 тыс. рублей в месяц, сдавая жилье, а еще 30% — до 80 тыс. рублей. Об этом говорят данные совместного опроса финансового маркетплейса Сравни и Росгосстраха.

Две трети россиян (66%) владеют собственным жильем, тогда как 34% арендуют квартиру или живут с родственниками. При этом треть владельцев недвижимости получили ее по наследству или в результате приватизации. Еще 37% респондентов приобрели квартиру за 3-5 млн рублей, а 14% — за 5-10 млн рублей. Лишь 7% опрошенных купили жилье за 10-20 млн рублей, еще столько же — за 20-30 млн рублей.

44% респондентов считают квартиру выгодной инвестицией. Каждый пятый уже получает доход от аренды, а 23% планируют в будущем приобрести недвижимость, чтобы сдавать ее или перепродать с выгодой.

Ожидания россиян по доходу от сдачи недвижимости варьируются и, как правило, зависят от размера самой квартиры и ее расположения. Чаще всего арендодатели уже получают или рассчитывают на доход в размере 20–50 тыс. рублей — так ответили 42% респондентов. Еще 30% опрошенных устроит плата в размере 50–80 тыс. рублей в месяц. Сдают жилье или планируют это делать за 80–100 тыс. рублей — 12% россиян, а 16% ориентируются на доход в диапазоне 100–150 тыс. рублей.

Большинство россиян (71%) планируют сдавать квартиру долгосрочно, чтобы их инвестиции хотя бы частично окупились. Так, 34% респондентов намерены сдавать жилье в течение 3-5 лет, на аренду свыше 7 лет рассчитывает каждый четвертый. Только 29% собираются сдавать квартиру на срок не более двух лет.

Среди тех, кто планирует или уже сдает жилье в аренду, 40% позаботились о защите своей квартиры и купили страховку: полис от взлома и краж оформили 20% арендодателей, еще 8% застраховали конструкцию, отделку и инженерные системы, а комплексную защиту, которая включает в себя в том числе гражданскую ответственность перед соседями приобрели 12% респондентов.

"Аренда квартиры действительно может приносить стабильный доход, но также растут и риски владельца. Повреждения имущества съемщиками — далеко не единственный из них. По закону, именно собственники, а не арендаторы недвижимости несут ответственность перед соседями. При этом считается, что арендаторы менее ответственно подходят к имуществу и оборудованию съемной квартиры, не следят за состоянием сантехники, кранов, подводок. Что чревато заливами, на которые, по нашей статистике, сегодня приходится около 65% страховых случаев в квартирах. Поэтому страхование сдающейся недвижимости — это не просто формальность, а необходимый инструмент защиты своих инвестиций", — рассказывает начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлия Серова.

"Страхование квартиры — это не просто мера предосторожности, а необходимость, особенно если вы сдаете ее в аренду. Ведь в случае непредвиденных событий, таких как пожар или затопление, вы рискуете не только своей собственностью, но и финансовым благополучием. Страхование поможет вам минимизировать потенциальные потери и сохранить стабильность ваших инвестиций. А поскольку недвижимость всегда остается надежной инвестицией с возможностью получения пассивного дохода через арендные платежи, страхование квартиры становится важнейшим элементом в управлении вашим имуществом. В этой связи роль финансового маркетплейса в том, чтобы сделать процесс оформления полиса простым и удобным, что помогает растить доступность страховых услуг", — отметил Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса в Сравни.