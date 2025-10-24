В ВТБ объяснили повышение ставок по вкладам Новым годом

Стратегия повышения ставок по вкладам для физлиц связана с необходимостью удовлетворения растущего перед Новым годом спроса, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Все банки, и мы тоже, фиксируемся на повышении спроса на краткосрочные депозиты сроком до 6 месяцев. В этой ситуации мы переориентируем основной спрос клиентов на короткие депозиты сроком 2-4 до 6 месяцев. Последнее повышение ставок по кредитам можно воспринимать как начало предновогодних предложений с учётом высокой конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который традиционно повышается в четвертом квартале каждый год", — отметил топ-менеджер, комментируя тот факт, что на прошлой неделе ВТБ первым из банков повысил ставки по вкладам.

ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях 16 октября. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составила 15%. Одновременно банк повысил ставки по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" — до 16% годовых. Условия доступны как новым, так и действующим клиентам ВТБ.