16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ВТБ объяснили повышение ставок по вкладам Новым годом В ВТБ назвали заседание по ключевой ставке тестированием жесткости ЦБ Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек Опрос ВТБ: 87% россиян хотели бы привязать к банковской карте свои льготы Предложения ОТП Банка в сфере путешествий — лучшие

Банки Финансы

В ВТБ объяснили повышение ставок по вкладам Новым годом

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стратегия повышения ставок по вкладам для физлиц связана с необходимостью удовлетворения растущего перед Новым годом спроса, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Все банки, и мы тоже, фиксируемся на повышении спроса на краткосрочные депозиты сроком до 6 месяцев. В этой ситуации мы переориентируем основной спрос клиентов на короткие депозиты сроком 2-4 до 6 месяцев. Последнее повышение ставок по кредитам можно воспринимать как начало предновогодних предложений с учётом высокой конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который традиционно повышается в четвертом квартале каждый год", — отметил топ-менеджер, комментируя тот факт, что на прошлой неделе ВТБ первым из банков повысил ставки по вкладам.

ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях 16 октября. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составила 15%. Одновременно банк повысил ставки по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" — до 16% годовых. Условия доступны как новым, так и действующим клиентам ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2