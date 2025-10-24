Четверых жителей Самарской области осудили за организацию вебкам-трансляций

Самарский областной суд рассмотрел в апелляции уголовное дело о производстве порнографии.
Четверых человек ранее признали виновными в организации и проведении онлайн-трансляций порно через интернет. Некий Т. был организатором, Г. — его помощником, а П. и Л. — исполнительницами.
Автозаводский районный суд Тольятти назначил мужчинам по три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Девушки получили по два года колонии.
Прокуратура настаивала на ужесточении приговора. Защита же, напротив, требовала оправдания или смягчения наказания.
В итоге областной суд частично изменил приговор только в части смягчающих обстоятельств для организатора Т. В остальном решение первой инстанции оставили без изменений.
