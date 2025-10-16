Жительницу Тольятти придавил велотренажер в санатории

Центральный районный суд Тольятти присудил компенсацию морального вреда местной жительнице, пострадавшей в санатории. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Пенсионерка лечилась в ГБУЗ СО "Санаторий Самара" в Кисловодске. Там во время занятия по лечебной гимнастике в кабинете ЛФК на нее упал велотренажер. Пострадавшая получила перелом ребра.

Прокурорская проверка показала, что ответственный за кабинет инструктор не подготовил снаряды к занятию.

В результате суд взыскал с ответчика 70 тыс. рублей.