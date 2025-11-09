Жительница Сызрани ударила ножом приревновавшего ее сожителя

В Сызрани суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, которую обвиняли в нападении с ножом на возлюбленного. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле 2025 г. 33-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением. Как выяснилось, он отмечал годовщину знакомства со своей сожительницей. В какой-то момент он заметил, что возлюбленная переписывается в телефоне с другими мужчинами, и началась ссора. В итоге женщина ударила сожителя ножом в спину, когда он хотел уйти из дома и начал обуваться.

Подозреваемая не отрицала вину. При этом во время следствия пара примирилась.

Сызранский городской суд признал женщину виновной в нанесении тяжких травм и назначил ей два года и восемь месяцев лишения свободы условно.