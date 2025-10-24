16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кассационный суд вынес решение по делу театрального режиссера из Тольятти В Сызрани "закладчика" приговорили к 6 годам колонии строгого режима В Самаре за скальпированную рану у девушки будут судить директора завода В деле о даче взяток экс-главе облМЧС Бойко фигурирует блокнот с "конспиративными прозвищами" В Самаре полицейского осудили из-за "взятки за молчание"

Суды Происшествия

Кассационный суд вынес решение по делу театрального режиссера из Тольятти

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 243
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Григорий Берсенев подпал под уголовное дело из-за постановки.

Шестой кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении преподавателя актерского мастерства из Тольятти Григория Береснева. Об этом сообщил адвокат Сергей Хальченко.

"Мы выступили единой командой, вместе с Андреем Майором. С нами были и потерпевшие — они поддержали законную позицию. И результат: оправдательный приговор сохранен! Мы его отстояли. И даже прокурор из Генеральной прокуратуры согласился с нашими доводами — оставить все в силе", — поделился в соцсетях подробностями заседания в кассационной инстанции адвокат Сергей Хальченко.

Напомним, претензии к режиссеру возникли из-за пьесы.

"Суть претензий в том, что Григорий, будучи преподавателем актерского мастерства, на занятии в театральной студии предложил несовершеннолетним девочкам сделать постановку на основе пьесы зарубежного автора, в которой содержались сцены алкоголя, насилия и секса", — рассказывал адвокат Сергей Хальченко.

Юристы говорили, что четыре девочки и их мамы не считали себя потерпевшими. Им сообщалось, что если пьеса будет одобрена, то Григорием будет переработана для постановки, а неэтичные сцены будут вырезаны.

"Ценность произведений подобного типа — в том, что они говорят не в лоб "так делать не надо" (что на самом деле очень часто вызывает обратный эффект), а делают это скрыто, в результате отталкивая читателя от событий, о которых рассказывают героини. Даже после поверхностного прочтения ни у кого из читателей не появляется мысли повторить судьбу героинь, а скорее далеко наоборот…", — утверждал также преподаватель актерского мастерства.

Но в отношении педагога возбудили девять уголовных дел, в том числе за развратные действия и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

Позже театральному режиссеру Григорию Бересневу вынесли оправдательный приговор. Об этом сообщала член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева.

"Как же вдохновляют истории с оправданием людей, которые подвергались абсурдным обвинениям! И вот вам свежая: суд полностью оправдал детского театрального режиссера Григория Береснева. Спасибо, справедливая Фемида!" — поделилась тогда эмоциями в телеграм-канале Ева Меркачева.

Как пояснил адвокат Сергей Хальченко, на днях решение устояло в кассационной инстанции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2