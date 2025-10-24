Кассационный суд вынес решение по делу театрального режиссера из Тольятти

Григорий Берсенев подпал под уголовное дело из-за постановки.
Шестой кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении преподавателя актерского мастерства из Тольятти Григория Береснева. Об этом сообщил адвокат Сергей Хальченко.
"Мы выступили единой командой, вместе с Андреем Майором. С нами были и потерпевшие — они поддержали законную позицию. И результат: оправдательный приговор сохранен! Мы его отстояли. И даже прокурор из Генеральной прокуратуры согласился с нашими доводами — оставить все в силе", — поделился в соцсетях подробностями заседания в кассационной инстанции адвокат Сергей Хальченко.
Напомним, претензии к режиссеру возникли из-за пьесы.
"Суть претензий в том, что Григорий, будучи преподавателем актерского мастерства, на занятии в театральной студии предложил несовершеннолетним девочкам сделать постановку на основе пьесы зарубежного автора, в которой содержались сцены алкоголя, насилия и секса", — рассказывал адвокат Сергей Хальченко.
Юристы говорили, что четыре девочки и их мамы не считали себя потерпевшими. Им сообщалось, что если пьеса будет одобрена, то Григорием будет переработана для постановки, а неэтичные сцены будут вырезаны.
"Ценность произведений подобного типа — в том, что они говорят не в лоб "так делать не надо" (что на самом деле очень часто вызывает обратный эффект), а делают это скрыто, в результате отталкивая читателя от событий, о которых рассказывают героини. Даже после поверхностного прочтения ни у кого из читателей не появляется мысли повторить судьбу героинь, а скорее далеко наоборот…", — утверждал также преподаватель актерского мастерства.
Но в отношении педагога возбудили девять уголовных дел, в том числе за развратные действия и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.
Позже театральному режиссеру Григорию Бересневу вынесли оправдательный приговор. Об этом сообщала член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева.
"Как же вдохновляют истории с оправданием людей, которые подвергались абсурдным обвинениям! И вот вам свежая: суд полностью оправдал детского театрального режиссера Григория Береснева. Спасибо, справедливая Фемида!" — поделилась тогда эмоциями в телеграм-канале Ева Меркачева.
Как пояснил адвокат Сергей Хальченко, на днях решение устояло в кассационной инстанции.
