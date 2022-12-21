Преподаватель, подпавший под уголовные дела из-за пьесы, временно избежал суда

Прокуратура вернула на доследование уголовное дело преподавателя актерского мастерства Григория Н. из Тольятти. Ранее сообщалось, что претензии к нему возникли из-за пьесы.

"Суть претензий в том, что Григорий, будучи преподавателем актерского мастерства, на занятии в театральной студии предложил несовершеннолетним девочкам сделать постановку на основе пьесы зарубежного автора, в которой содержались сцены алкоголя, насилия и секса. Григорий с 26 августа до настоящего времени находится под домашним арестом", — рассказывал адвокат Сергей Хальченко.

Уголовное дело защитники называли беспрецедентным по ряду причин.

"Отмечу несколько моментов, — говорит Сергей Хальченко. — Четыре девочки и их мамы не считают себя потерпевшими, не имеют претензий к Григорию, не понимают, за что на Григория ополчились, добровольно приходили в суды и протестовали, когда арестовывали Григория и потом продлевали срок ареста. Все они дают одинаковые с Григорием показания. Это было первичное ознакомление с текстом пьесы, все они были предупреждены, что она содержит неприятные сцены, и пропускали их. Им сообщалось, что если пьеса будет одобрена, то Григорием будет переработана для постановки, а неэтичные сцены будут вырезаны, что в дальнейшем и было сделано. Также мы считаем, что главное доказательство следствия — это заключение эксперта. Я убежден, что сделавшего заключение эксперта нельзя считать таковым в этой области. Экспертизу называют искусствоведческой, в то время как у эксперта высшее образование "Учитель по специальности "Изобразительное искусство и черчение", диплом на проведение компьютерно-технических экспертиз, сертификат на исследование информационных компьютерных средств и диплом о переподготовке "Мировая художественная культура", который соответствует уровню среднего профессионального образования. Среди всех регалий ни одна специальность не дает права на проведение такого рода экспертиз, так как они требуют участия лингвиста, психолога, сексолога и культуролога".

В основе пьесы Ребекки Причард "Дворовая девчонка" — истории героинь, которые совершают нехорошие поступки.

"Ценность произведений подобного типа — в том, что они говорят не в лоб "так делать не надо" (что на самом деле очень часто вызывает обратный эффект), а делают это скрыто, в результате отталкивая читателя от событий, о которых рассказывают героини. Даже после поверхностного прочтения ни у кого из читателей не появляется мыслей повторить судьбу героинь, а скорее далеко наоборот…", — утверждал также преподаватель актерского мастерства.

Но в отношении педагога возбудили девять уголовных дел, в том числе за развратные действия и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы. Впрочем, пока расследование застопорилось.

"Была предпринята попытка направить уголовное дело в суд, но прокуратура, несмотря на то, что ранее сама добивалась его возбуждения, не смогла пропустить такое дело в суд и вернула его следователю для дополнительного расследования. Стоит отметить, что нашу позицию разделяют четверо из шести несовершеннолетних потерпевших и их мам, считая, что ознакомление с оригинальной пьесой не причинило какого-либо вреда здоровью или развитию детей, оспаривая свой статус потерпевшего и считая причины расследования надуманными", — говорит адвокат Сергей Хальченко.

Правоохранители пока воздерживались от комментариев этой ситуации.