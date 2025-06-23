Тольяттинец избил незнакомку, приняв ее за сожительницу

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает районная прокуратура.
В 5:00 11 января 2025 г. пьяный тольяттинец выходил из гостей и у дома №37 по ул. Юбилейной поссорился с сожительницей и ее сыном, которые уговаривали мужчину пойти домой. В итоге мужчина остался на улице один, а потом заметил женщину, которая показалась ему похожей на сожительницу. Он преследовал ее, сбил с ног и сильно избил.
Потерпевшая получила неизгладимые рубцы, повлекшие обезображивание.
Тольяттинец признал вину частично и попытался возместить ущерб.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы