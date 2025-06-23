Жителя Тольятти обвиняют в мошенничестве с социальным контрактом

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 49-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с выплатами. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

По версии следствия, мужчина заключил социальный контракт для организации бизнеса по изготовлению и продаже кузовных частей. Ему выдали 341 тыс. рублей. Однако позже тольяттинец не предоставил отчет и чеки на приобретение необходимых товаров. Следствие считает, что он вообще ничего не приобретал.