Губернатор Вячеслав Федорищев поручил решить проблему очистных сооружений в Хворостянке

В понедельник, 30 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в открытом режиме традиционное оперативное совещание в областном правительстве. Оно было посвящено подведению итогов рабочей поездки регионального кабмина в Хворостянский район, а также рассмотрению обращений граждан.

Напомним, новый формат работы команды правительства в муниципальных образованиях был введен по поручению главы региона. Цель не просто выявить наиболее актуальные и наболевшие вопросы муниципалитета, а решать их комплексно и с учетом этого корректировать, дополнять планы его развития.

Врио главы муниципального района Хворостянский Сергей Кислинский доложил о ситуации в ключевых сферах: финансовой, сельскохозяйственной, коммунальной, транспортной, спортивной, культурной, образовательной, сфере здравоохранения. Также были заслушаны комментарии профильных министров. По итогам обсуждения Вячеслав Федорищев дал ряд поручений.

В частности, в селе Хворостянка необходима реконструкция очистных сооружений стоимостью более 900 млн рублей. По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталия Брижаня, предлагается поэтапное софинансирование на 2026–2028 годы — из областного бюджета. Губернатор подчеркнул: в регионе много объектов, требующих финансирования. "На этом примере еще раз видно: нам необходимо как можно больше, интенсивнее их подавать на софинансирование в федеральные программы", — отметил он. Вячеслав Федорищев поручил министру подготовить отдельный доклад: какие объекты в какие федеральные программы заявлены, период прохождения заявок: "Чтобы мы понимали весь объем работ, который нам предстоит и максимально использовали наши возможности подключения федерального финансирования".

Также в ходе оперативного совещания глава региона поручил решить вопрос по детским площадкам. Он акцентировал внимание на том, что поступает много сообщений от жителей о ненадлежащем качестве либо отсутствии детских площадок не только в ряде городов, но и в районах области. Вячеслав Федорищев подчеркнул: каждому главе каждого муниципального образования имеющиеся площадки, по которым есть возможность текущего ремонта, привести в порядок немедленно. Также главы должны подать в региональное министерство ЖКХ правильно составленную заявку по объектам, требующим замены, по большим капиталоемким и новым площадкам. "Эту работу министерство должно обобщить максимально быстро и уже в этом году приступить к софинансированию и созданию новых площадок", — обозначил задачу губернатор. В первую очередь речь идет о территориях, где много многоквартирных домов и социальных учреждений.

Зданию ФОКа "Виктория" необходим ремонт кровли, есть проблемы и с чашей бассейна — она не в аварийном состоянии, но тоже требует обновления. Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская предложила провести ремонт и крыши, и чаши бассейна в 2026 году летом, в каникулярное время. Однако, как отметил глава региона, если крыша протекает сейчас, то в осенне-зимний период она может "накрыться". В связи с этим он поручил изыскать возможности и выполнить работы по крыше ФОКа и бассейну оперативно, до середины сентября этого года.

Вячеслав Федорищев дал поручение первому вице-губернатору Александру Фетисову, который в том числе курирует молодежную политику в регионе: "Мы должны в программе развития предусмотреть до 2029 г. создание в каждом районе нормального, современного центра, где молодежь будет по специальностям настоящего и будущего получать дополнительные знания". Глава региона подчеркнул, что кружковое движение должно развиваться в соответствии не только с традиционными, но и с передовыми направлениями. Такую программу должны подготовить в течение двух месяцев, и со следующего года она будет реализовываться.

Также губернатор поручил министру образования Самарской области Виктору Акопьяну усовершенствовать программу по созданию классов БПЛА в школах. "У нас центр в Тольятти по разработке и производству беспилотных систем фактически стал передовым, привлек десятки команд со всей страны. Это значит, что на территории региона трудятся самые лучшие специалисты по направлению и производятся самые современные системы. Вместе с нашим НПЦ БАС и "Транспортом будущего" в течение месяца проработайте такое "коробочное" решение, которое будет включать в себя модули обучения преподавателей. В первую очередь, это должны быть и дистанционные, и очные курсы у нас в центре беспилотников", — обратился к профильным министрам губернатор.

Выезды в районы продолжатся. "Я прошу к ним готовиться самостоятельно, исходя из ваших планов, планов, которые сформированы по национальным целям, определенным Президентом, из программы развития, которую мы вместе с вами утвердили, и, конечно же, из приоритетов на местах", — акцентировал внимание участников совещания Вячеслав Федорищев.

В ходе совещания также был рассмотрен ряд обращений граждан. Часть вопросов, обсуждавшихся на предыдущих "оперативках", уже отработаны. Так, в Самаре отремонтирован тротуар со стороны ул. 22 Партсъезда, прилегающий к парку имени Юрия Гагарина, восстановлено плиточное покрытие лестницы на Первомайском спуске к набережной Волги, отремонтирована скульптура в сквере "Родничок Надежды" и выполнена механическая очистка водоема от водорослей. В Волжском районе в микрорайоне Южный город на Николаевском проспекте восстановлено ограждение на спортивной площадке.

В топе тем, с которыми обращались жители на прошлой неделе, — благоустройство, в том числе тех участков, где проводился ремонт и замена коммуникаций. Глава региона отметил, что на встрече с руководством компаний "Т Плюс" и "Самарские коммунальные системы" речь шла о восстановлении тех мест, где разрытия не были устранены в срок. "Мы договорились, что до 1 июля устраним просроченные разрытия и дальше выйдем в системную работу", — отметил он. Итоги этой работы Вячеслав Федорищев поручил главе Самары Ивану Носкову проанализировать в конце текущей недели.

Губернатор подчеркнул: работа по благоустройству должна вестись не только в рамках отработки обращений, а системно. В связи с этим он поручил Правительству области стандартизировать типовые подходы к благоустройству территорий, чтобы они были доведены до всех глав: "Сделайте это в течение ближайшего месяца, чтобы у нас стандарт был один нормальный, была опциональность выбора, но вместе с тем этот стандарт был достаточно высокий".